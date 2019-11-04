"Питерский гопник из подворотни": Путин снова опозорился нелепым поведением

Путин смачно приложился губами к иконе / Скриншот

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова стал посмешищем Сети. В этот раз российский лидер отличился на открытии выставки Память поколений: Великая отечественная война в изобразительном искусстве в Центральном выставочном зале Манеж в Москве.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин и икона Николая Чудотворца", - подписал ролик Смирнов.

На видео видно, как Путин перекрестился, положил руки и смачно поцеловал икону Николая Чудотворца из Николо-Богоявленского морского собора с частицей мощей.

В сети бурно отреагировали на такое невежество президента РФ, указав, что нельзя руками трогать икону.

"Что они там нюхают на этой иконе?", "КГБшный актер погорелого театра", "Нельзя во время поклонения икону трогать руками", "Питерский гопник из подворотни, изображает из себя верующего, что может быть смешнее", "Какое позорище", "Мракобесие как оно есть", - высмеивали юзеры.

Путин и икона Николая чудотворца pic.twitter.com/vgpW2T3l3v — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 4, 2019

Ранее Владимира Путина высмеяли из-за нелепого жеста.