"Путин - черт": российский бизнесмен Чичваркин резко высказался о президенте РФ

Евгений Чичваркин / Фото УП

Эмигрировавший более 10 лет назад из России бизнесмен Евгений Чичваркин резко высказался о хозяине Кремля Владимире Путине. В частности, он сравнил лидера РФ с "чертом".

"Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, конечно, черт", - охарактеризовал Чичваркин Путна в интервью Украинской правде.

На уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли он Россию адом, бизнесмен ответил так: "Нет! Это – рай, в котором временно черти правят бал".

По мнению Чичваркина, правление Путина в РФ – это "надолго". В то же время до сих пор непонятно, насколько тоталитарной и свирепой является нынешняя российская власть.

"Мы и сейчас до конца не знаем. И когда они в толпу начнут стрелять, мы тоже, боюсь, не до конца будем знать", - отметил бизнесмен.

Напомним, ранее Евгений Чичваркин высказал предположение, что президент России Владимир Путин погибнет в результате насильственных действий.