Брифинг по итогам нормандской встречи в Париже: видеотрансляция

После нормандской встречи состоялся брифинг / Фото: скриншот из видео

В Париже впервые за три года прошла встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.

В ходе переговоров лидеры государств обсуждали украино-российский конфликт в формате нормандской четверки, а затем состоялась первая в истории личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

После переговоров главы государств продолжили общение в рамках делового ужина. После журналистов попросили занять места для брифинга по итогам встречи.