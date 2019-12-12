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"Лугандонцы не получили команду": Чубайс распек Путина из-за Украины

12 декабря 2019, 05:26

Игорь Чубайс удивлен настойчивостью Кремля по отношению к Украине.

Владимир Путин
Владимир Путин / Интерфакс

Руководство Российской Федерации вмешивается в дела других стран. При этом в Кремле прикрываются защитой русскоязычного населения.

Российский историк Игорь Чубайс удивлен настойчивостью Кремля по отношению к Украине, но при этом полным игнорированием собственных проблем.

 "Украинская Конституция – Конституция унитарного государства, российская – это Конституция федерации. Не могу понять, с какой стати и по какому праву Москва печется о федерализации суверенного украинского государства и игнорирует права своих федеративных республик!", - написал историк в Facebook.

По его словам, Путина больше интересует защита русскоязычного населения в Украине, чем собственная страна.

"Еще президента Владимира Путина очень тревожит – как бы в Украине не задели интересы русскоязычных, а недавно мой сокурсник в России сжег себя за права удмуртского языка, который исчезает. В чужом глазу и на чужой каравай", – подчеркнул Чубайс.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности передать Украине контроль над границей до амнистии на оккупированном Донбассе.

Россия нормандский формат Владимир Путин Чубайс
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