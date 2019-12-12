"Лугандонцы не получили команду": Чубайс распек Путина из-за Украины

Владимир Путин / Интерфакс

Руководство Российской Федерации вмешивается в дела других стран. При этом в Кремле прикрываются защитой русскоязычного населения.

Российский историк Игорь Чубайс удивлен настойчивостью Кремля по отношению к Украине, но при этом полным игнорированием собственных проблем.

"Украинская Конституция – Конституция унитарного государства, российская – это Конституция федерации. Не могу понять, с какой стати и по какому праву Москва печется о федерализации суверенного украинского государства и игнорирует права своих федеративных республик!", - написал историк в Facebook.

По его словам, Путина больше интересует защита русскоязычного населения в Украине, чем собственная страна.

"Еще президента Владимира Путина очень тревожит – как бы в Украине не задели интересы русскоязычных, а недавно мой сокурсник в России сжег себя за права удмуртского языка, который исчезает. В чужом глазу и на чужой каравай", – подчеркнул Чубайс.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности передать Украине контроль над границей до амнистии на оккупированном Донбассе.