Не дать Киеву контроль над границей: Путин придумал еще одну отмазку

Путин нашел очередную отмазку, чтобы не отдавать контроль над границей / Reuters

Президент России Владимир Путин, который ранее в Париже предложил Украине скидку на газ в 25%, 10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что не видит возможности передать Украине контроль над границей до амнистии на оккупированном Донбассе.

"Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет там руководить, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер", - заявил Путин.

Читайте такжеАмнистия боевиков, федерализация, отсутствие контроля за границей: Путин высказал требования на встрече в ПарижеНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главным проигрышем Украины на саммите в нормандском формате вопрос с границей. При этом он предложил создать отдельную группу по вопросу контроля над границей

и отметил, что эту проблему необходимо решить до выборов.

"Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Я хотел бы, чтобы этот этап завершился к выборам", - отметил Зеленский.

Также ранее в Кремле ответили на инициативу Зеленского о создании отдельной группы по вопросам контроля за границей на Донбассе. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, на саммите в "нормандском формате" в Париже эта тема не обсуждалось.

При этом он указал, что "нормандская четверка" готова проявить гибкость в поиске компромиссов по урегулированию ситуации, однако без отхода от минских соглашений".