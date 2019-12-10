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"У Путина не согласовано": Зеленский озвучил главный проигрыш Украины

10 декабря 2019, 13:56

Президент Украины предложил создать в Минске отдельную группу для решения вопроса о контроле над границей.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "нормандской четверки" внес свои предложения по Минску. Так, глава украинского государства предложил создать отдельную группу по вопросу контроля над границей.

При этом он отметил, что эту проблему необходимо решить до выборов.

"Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Я хотел бы, чтобы этот этап завершился к выборам", - цитирует Зеленского РБК-Украина.

Кроме того, он указал, что позиция Путина в Минске не согласована.

"Это самая сложная ситуация и самый главный проигрыш для Украины в Минске. Это граница - то, что было подписано (в Минских договоренностях - ред.)", - отметил глава государства.

По его словам, проблем в так называемой формуле Штайнмайера проблем нет.

"Но есть разные аргументы. То есть я не вижу проблем в формуле Штайнмайера. Ее не было в Минске. То есть компромисс за компромиссом. Мне кажется, что так справедливо, но у него другое видение", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

Донбасс нормандская четверка граница Владимир Зеленский
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