"Полная хаотизация": в Кремле ответили на инициативу Зеленского по границе

Дмитрий Песков / УНИАН

В Кремле прокомментировали идею президента Украины Владимира Зеленского о создании отдельной группы по вопросам контроля за границей на Донбассе. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, на саммите в "нормандском формате" в Париже не обсуждалось.

При этом он указал, что "нормандская четверка" готова проявить гибкость в поиске компромиссов по урегулированию ситуации, однако без отхода от минских соглашений".

"Любые компромиссы не означают отхода от минских соглашений, любой отход от минских соглашений чреват полной хаотизацией процесса урегулирования… В рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все", - отметил Песков.

Кроме того, он сообщил, что изменения "нормандского формата" не исключены, если они будут согласованы со всеми участниками.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин не согласен с формулировкой президента Украины Владимира Зеленского об оккупированном Донбассе.