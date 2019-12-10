"Не соглашаемся": в Кремле рассказали о противоречиях между Путиным и Зеленским

Встреча "нормандской четверки" в Париже / president.gov.ua

Президент России Владимир Путин не согласен с формулировкой президента Владимира Зеленского об оккупированном Донбассе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, во время встречи в "нормандском формате" на высшем уровне 9 декабря в Париже украинские представители говорили об оккупированных территориях на Донбассе, с чем не соглашалась российская сторона.

"То есть, в данном случае все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой. Но, тем не менее, эта формулировка используется украинскими визави. Поэтому на переговорах эта ситуация рабочая. Но от своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить", - отметил Песков.

Напомним, ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, как в Париже Владимир Зеленский жестко осадил главу МИД РФ Сергея Лаврова. Позднее он поведал рассказал, как у помощника Путина и негласного куратора террористических группировок "Л/ДНР" Владислава Суркова на саммите сдали нервы.