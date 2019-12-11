РФ обстреляла аннексированный Крым ракетами. Видео

Крым / Alexei Pavlishak/Imago Images

Российская Федерация в аннексированном Крыму новые испытания. В этот раз российские военные испытывали ракету Калибр.

Видео маневров обнародовало издание Крыминформ. Так, ракету запускали с фрегата Черноморского флота Адмирал Эссен. Снаряд должен поразить цель на берегу на расстоянии более 250 км.

Отмечается, что из-за испытаний военные РФ перекрывали район с помощью кораблей Черноморского флота. Сообщается, что эти стрельбы были уже вторыми в захваченном Крыму.

Как ранее сообщал Главред, в аннексированном Крыму на аэродроме в Саках российские военные случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД.