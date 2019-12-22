"Эгоизм": у Пушкова "подгорело" из-за слов дипломата США

Алексей Пушков / Reuters

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла по поводу санкций против газопровода Северный поток -2. По его словам, в Европе осуждают эгоизм США.

2Посол США в Берлине рассказывает, как пол Европы умирает от благодарности США за санкции против Северного потока - 2. Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе", - написал политик в своем Twitter-аккаунте.

При этом он вспомнил поговорку, что "хорошо смеется тот, кто смеется последним".

Как ранее сообщал Главред, посол США в ФРГ Ричард Гренелл рассказал, как страны Европейского союза оценили новый пакет антироссийских санкций.