Фэшн-трендом 2020 года назвали "уродливые" ugly-свитера

Модные эксперты сходятся во мнении, что в тренде в 2020 году будут "уродливые" свитера или как их сейчас называют - ugly-свитера.

Как пишет портал Who What Wear, этот объект гардероба станет ключевой вещью у ведущих модниц планеты, поскольку вдохновлен английской эксцентричностью.

"По иронии судьбы, чем менее круто будет выглядеть ваш джемпер, тем моднее он будет. Несмотря на то, что технически он никогда не выходил из моды, сейчас этот "уродливый" джемпер оказался на вершине модного олимпа", — пишут модные аналитики портала Who What Wear.

По словам экспертов, подобный свитер - это не просто кофта с идиотскими рисунками, а почти отдельный вид прикладного искусства. У нас он пока не особо распространен, но в Америке уже стал новым китчевым символом праздника, вместе с подарками и елкой, поскольку придает новогоднему настроению недостававшие ранее хулиганские ноты.

Отдельная категория уродливых свитеров — это свитера со спаривающимися оленями. Их активно носят на праздники во всем мире, но у нас пока эта мода не приобрела массовое распространение.

Одним из ярчайших представителей ugly-свитеров можно назвать постсоветский свитер с надписью "boys", который в 1990-х был в гардеробе практически каждого мужчины.

Напомним, в моду 2020 внезапно ворвались винтажные прически в стиле пин ап и стремительно завоевывают сердца тех, кто обожает удивлять и выделяться из толпы.