  1. Главная
  3. Мир

Он уходит? Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет

30 декабря 2019, 19:47

На сайте Кремля появились редкие фотографии и видео за 20 лет нахождения Владимира Путина у власти.

  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля
  • Редкие фото Путина Скриншот из сайта Кремля

Перед Новым 2020 годом Кремль удивил мир решением подвести итоги президентства Владимира Путина за 20 лет.

Отметим, на сайте Кремля появились редкие фотографии и видео за 20 лет нахождения Владимира Путина у власти.

Альбом назвали просто - "Путин. 20 лет".

К слову, все кадры сделаны личными фотографами и операторами Путина. Там фигурируют все, с кем встречался Путин, в формальной и неформальной обстановке. Людмила Путина, Леонид Кучма, Александр Лукашенко и многие другие фигурируют на сотнях кадров.

В альбоме опубликованные фотоснимки начинают хорологию с 31 декабря 1999 года. Медийные файлы разделены по разделам по годам. Каждый файл имеет описание и дату съемки.

Читайте такжеBloomberg озвучило главное достижение Путина за 20 лет правленияНапомним, ранее сообщалось, фото "похожего на Сердючку" Путина с "блином" на голове порвало Сеть. Президент России позировал на фото вместе с руководителем Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым во время военных учений. При этом на голове Путина красовался красный берет.

итоги фотографии Владимир Путин новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Он уходит? Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:52
В Кабмине рассказали о судьбе украинской гривны в 2020 году
20:48
Не из Шахтера и Динамо - стал известен лучший тренер УПЛ 2019 года
20:32
"У меня не было глаза": Евгений Плющенко получил травму на льду
20:24
"Криминальное прошлое": в аннексированном Крыму схватили двух украинцев
20:18
Емельяненко - Джексон: стали известны гонорары бойцов
20:03
Судья Топ-модели показал участницу без лифчика на пикантном фото
20:00
Прически на Новый год: красивые прически на короткие волосы своими руками фото Фото
19:50
Ракицкий далек от политики - тренер Зенита
19:47
Он уходит? Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет Фото
19:31
"Это п*здец!": Дорофеева ела с сосков и пила водку Видео
19:20
"Расизм раздражает": Неймар отреагировал на скандал в матче Шахтер - Динамо
19:01
"Бандеровцы 30 лет сосут соки из России": "лох" Пушков упрекнул Киев в борьбе за контракт с Москвой
19:00
"Удалось": в РФ похвастались "достижениями" на украинском Донбассе
18:50
Барселона нашла неожиданную замену своему тренеру
18:32
В Киеве экстренно закрыли станцию метро Крещатик: что произошло
18:24
"Севилья не знала, что делать": экс-тренер Днепра вспомнил финал Лиги Европы-2014/15
18:14
Кабинет министров дал добро Нафтогазу на подписание двух соглашений с Газпромом Видео
18:09
RuTube начал экзаменовать пользователей на знание рекламы Видео
17:58
Шерон Стоун забанили на сайте знакомств
17:53
Европейский топ-клуб может сменить владельца
17:33
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов Видео
17:29
"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь
17:23
Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам Видео
17:20
Женская стрижка боб – самая модная стрижка 2020 года: как укладывать, фото Фото
17:10
"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными
16:55
"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России
16:50
Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства Фото Видео
16:40
"Поток контрабанды": в Минсоцполитики объяснили "войну" с секонд-хендами
16:33
Уже официально: Помпео приедет в Украину и поговорит с Зеленским и Пристайко
16:28
Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
16:27
Ярмоленко получил нового тренера - что ждет украинца
16:09
Стало известно о состоянии освобожденных из плена боевиков украинцев Видео
16:04
Лутковская объяснила, почему нельзя публиковать список пленных, которых выдала Украина Видео
16:03
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
15:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
15:09
Украина сделала "подарок" Путину и "открыла путь" для транзита газа
15:00
Маникюр Новый год 2020 - простой новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото Фото
14:51
Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020
14:48
"Сиськи-лепешки, похожа на транса": полуголая Волочкова взбудоражила сеть
14:40
Погода в новогоднюю ночь: Киеву грозят погодные неприятности
14:28
Убивал законно: скандал с охотой Шуфрича в Африке получил продолжение
14:07
Стройка накрылась: Швейцария бросила Северный поток 2 на произвол судьбы Видео
14:00
Ведьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала Видео
13:39
Голос Країни 10: Потап стал четвертым судьей шоу в 2020 году Видео
13:35
Украина и Россия завершили переговоры по газу: неутешительные результаты Видео
13:30
"Зеленое чмо": на канале Порошенко пообещали нагнуть и выпороть Зеленского Видео
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма
13:02
Путин, поздравляя с Новым годом Крысы – щелкнул Зеленского по носу
12:53
Можно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку
12:47
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять