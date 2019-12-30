Он уходит? Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет

Перед Новым 2020 годом Кремль удивил мир решением подвести итоги президентства Владимира Путина за 20 лет.

Отметим, на сайте Кремля появились редкие фотографии и видео за 20 лет нахождения Владимира Путина у власти.

Альбом назвали просто - "Путин. 20 лет".

К слову, все кадры сделаны личными фотографами и операторами Путина. Там фигурируют все, с кем встречался Путин, в формальной и неформальной обстановке. Людмила Путина, Леонид Кучма, Александр Лукашенко и многие другие фигурируют на сотнях кадров.

В альбоме опубликованные фотоснимки начинают хорологию с 31 декабря 1999 года. Медийные файлы разделены по разделам по годам. Каждый файл имеет описание и дату съемки.

Читайте такжеBloomberg озвучило главное достижение Путина за 20 лет правленияНапомним, ранее сообщалось, фото "похожего на Сердючку" Путина с "блином" на голове порвало Сеть. Президент России позировал на фото вместе с руководителем Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым во время военных учений. При этом на голове Путина красовался красный берет.