Ситуация накаляется: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

США отправят на Ближний Восток подкрепление/CNN

В США приняли решение о направлении дополнительного военного контингента на Ближний Восток после обострение напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Как пишет CNN, на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, а именно около 3 тысяч военнослужащих.

"После атаки на посольство США в Багдаде в начале этой недели США разместили 750 военнослужащих из этого же подразделения и заявили, что возможны дополнительные дислокации", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным об'объектах шиитских боевиков на иракской территории

Кроме того, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.