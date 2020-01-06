Стало известно, как Трамп домогался "самую горячую женщину на ТВ"

Кортни Фрил рассказала о непристойном предложении Трампа / скриншот

На президента США Дональда Трампа свалилось еще одно обвинение в домогательствах. Правда, инцидент произошел еще до того, как Трамп стал главой Белого дома.

Бывшая ведущая телеканала Fox News Кортни Фрил в своей новой книге написала о том, что Трамп предлагал ей прийти в его офис, чтобы поцеловаться не по ее желанию, передает ТСН. По словам Фрил, Трамп пригласил ее по телефону быть членом жюри на конкурсе красоты Мисс США. Когда девушка отказалась, Трамп назвал ее "самой горячей женщиной на телеканале".

К слову, Кортни Фрил – не единственная представительница прекрасного пола, которая с начала президентства Дональда Трампа обвинила его в домогательствах. Ранее подобные заявления сделали более двух десятков женщин - его помощницы, актрисы и фотомодели.

Как сообщал Главред, в начале 2019 года стало известно, что чернокожая экс-сотрудница нынешнего президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала в суд исковое заявление против него − из-за того, что тот насильно поцеловал ее в августе 2016-го. По словам женщины, 24 августа 2016 года во Флориде после предвыборного митинга Трамп схватил ее за руку и насильно поцеловал в губы. Поцелуй она назвала "супержутким и неуместным".

В 2018 году американские журналисты сделали достоянием широкой общественности аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его экс-адвоката Майкла Коэна, на которой нынешний глава Белого дома дал поручение заплатить за молчание модели Playboy Карен Макдугал, с которой у него был секс.