В постели с Трампом: бывшая модель Playboy напишет книгу о сексе с президентом США

Разрешение на публикацию рассказа о 10-месячном романе с Дональдом Трампом получила американская экс-модель Playboy Карен Макдугал.

Женщина заявила, что ее отношения с будущим президентом США начались в 2006 году — вскоре после того, как его жена Мелания родила сына Бэррона Трампа.

47-летняя экс-модель Playboy Карен Макдугал в среду заключила соглашение с издателем таблоидов "American Media Inc" (AMI). Оно позволит ей свободно говорить о том, какие отношения ее связывали с президентом Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Макдугал поделилась подробностями о своей близости с президентом США Дональдом Трампом в 2006-2007.