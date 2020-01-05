Зарубежные СМИ назвали политиков, способных решить ситуацию с войной на Донбассе

По мнению западных журналистов и аналитиков, круг политиков, способных решить ситуацию с войной на Донбассе, крайне невелик.
Французское издание Factamedia составило список политиков, которые могут значительным образом повлиять на урегулирования военного конфликта на востоке Украины.
На первые места аналитики поставили лидеров государств "нормандского формата" - президента РФ Владимира Путина, главу Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.
По мнению журналистов, ситуация с военным конфликтом на востоке Украины крайне негативным образом сказывается на взаимоотношении стран Европы с Россией.
"Макрон хочет положить этому конец как можно раньше, став президентом-миротворцем", — сказано в статье.
Напомним, ранее Владимир Путин назвал условие для новой встречи в "нормандском формате".