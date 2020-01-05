Зарубежные СМИ назвали политиков, способных решить ситуацию с войной на Донбассе

Саммит в Нормандском формате / Reuters

Французское издание Factamedia составило список политиков, которые могут значительным образом повлиять на урегулирования военного конфликта на востоке Украины.

На первые места аналитики поставили лидеров государств "нормандского формата" - президента РФ Владимира Путина, главу Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.

По мнению журналистов, ситуация с военным конфликтом на востоке Украины крайне негативным образом сказывается на взаимоотношении стран Европы с Россией.

"Макрон хочет положить этому конец как можно раньше, став президентом-миротворцем", — сказано в статье.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал условие для новой встречи в "нормандском формате".