"Трамп боится": российский аналитик предупредил о Третей мировой войне

Конфликт США и Ирана / Reuters

Российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, конфликт между Ираном и США может привести к Третей мировой войне.

При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта очень опасна.

"Когда боятся, тогда по-другому ведут себя, поэтому все возможно. В точке бифуркации всегда есть шанс сделать правильный выбор, перейти к деэскалации. Но ситуация в регионе очень опасная, может дойти до ядерной войны или применения стратегического оружия", – рассказал в интервью Апострофу Фельгенгауэр.

Аналитик на многосторонность конфликта и напомнил, что в Иране сеть серьезные внутриполитические проблемы, а адекватность некоторых мировых лидеров сомнительна.

"В иранской правящей элите раскол, идут постоянные ссоры. Приказы выдает почти 80-летний Али Хаменеи, адекватность которого вызывает определенные сомнения. У других мировых лидеров тоже проблемы. Беньямин Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – ред.) боится заговоров и тюрьмы, а Трамп боится, что в случае проигрыша выборов, его посадят. Поэтому все может быть", – подчеркнул российский аналитик.

Как ранее сообщал Главред, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в стране разработали 13 вариантов мести США за убийство генерала Касема Сулеймани.