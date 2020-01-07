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У Трампа раскрыли причину ликвидации Сулеймани

7 января 2020, 23:26

Касем Сулеймани готовил покушение на американских военных и дипломатов.

сулеймани
В Иране прошла церемония прощания с Касемом Сулеймани / Reuters

В Белом доме рассказали о причинах, которые стали решающими при принятии решения о ликвидации лидера спецподразделения Корпус стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как подчеркнул советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, иранский генерал готовил покушение на американских военных и дипломатов.

По словам американского чиновника, уничтожение Сулеймани было "самообороной" со стороны США. Он пояснил, что это было необходимо для предотвращения убийств и кровопролития, пишет Reuters.

"Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", - добавил О'Брайен.

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Напомним, после ликвидации Сулеймани парламент Ирана принял громкое решение.

США Иран Касем Сулеймани
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