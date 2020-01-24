Путин устанавливет тотальный контроль за гражданами – СМИ

Путин / УНИАН

В России за гражданами установлен тотальный контроль через бытовую технику.

По информации российских СМИ, в конце 2-19 года президент РФ Владимир Путин согласно которому во все устройства, наподобие смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров и прочего, будет переустанавливаться набор программного обеспечения, обязательного для этой категории устройств.

И тут речь идет не об удобстве пользователей, поскольку ПО устанавливается далеко не лучшего качества, но зато – отечественного производства. В Указе содержится обоснование такого шага, как необходимость использования отечественного ПО в виду того, что непонятно, что там напичкали подлые враги. А тут – все свое, правильное и не опасное. Но тут остаются за скобками два критерия "удобство" и "опасность".

А тот факт, что произведенное в России ПО может быть удобным в использовании,в ызывает очень большие сомнения, сообщает российское издание. Журналисты также приводят тот факт, что ряд стран, в том числе и США, кстати – и Украина, отнесли российскую программу Лаборатории Касперского к шпионскому ПО и запретили его использование в государственных учреждениях, а граждан строго предупредили о том, что такое ПО может нанести вред персональным данным, хранящимся в устройстве.