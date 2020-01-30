Steam не работает - что случилось со Стим

Steam не работает - когда заработает Стим / steam screenshot

Стим перестал работать в 18-30 по Киевскому времени, или в 19-30 по МСК в четверг 30 января.

Steam упал почти для всех игроков. Многие пользователи Steam не смогли зайти ни через сайт, ни через приложение.

Игроков выкинуло из Steam прямо во время онлайн-матчей, а многие пользователи Стима не могли войти в свой аккаунт или открыть магазин или сайт сообщества.

При попытке открыть сайт Steam через браузер появляется сообщение о том, что страница недоступна, или о внутренней ошибке.

Valve не успела оперативно прокомментировать ситуацию, поэтому пользователи обратились к официальному аккаунту Steam в Твиттере.

"Что за фигня творится? Я был посреди игры — и меня из неё выбило, потому что весь Steam упал. И до сих пор не поднимается…", - пишут пользователи и показывают графики.

Игроки пишут, что Steam не работает во всем мире, как это было в 2017 году

На момент 19-50 по Киевскому времени, и 20-50 по МСК, работа Steam частично восстановилась — через клиент Steam с переменным успехом удаётся открыть раздел Сообщество. Однако подключиться к сети после выхода из приложения не получается.

Пока что нет официального комментария от администрации Steam, и никто не знает, почему Стим не работает.