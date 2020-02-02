В Лондоне произошел кровавый теракт, есть раненые - все подробности

Полицейские оцепили место инцидента в Лондоне / Twitter полиции Лондона

В результате кровавого теракта, который произошел в Лондоне в районе Стретем в воскресенье, 2 февраля, несколько человек получили ножевые ранения.

Как говорится в заявлении столичной полиции в Twitter, сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

"Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - заявило ведомство.

В Лондоне произошел ужасный террористический акт / Twitter полиции Лондона

Как пишет телеканал Sky News, скорее всего, на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство. Корреспондент телеканала сообщил, что злоумышленник ранил трех человек. Полицейские оцепили место инцидента в Лондоне. Правоохранители просят жителей столицы скорректировать маршруты так, чтобы избегать этого района.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", – говорится в сообщении местной полиции.

Появились первые кадры с места инцидента.

Через некоторое время в полиции подтвердили: в результате теракта действительно пострадали два человека. Впрочем, не исключено, что количество пострадавших будет расти.

Также на место теракта прибыли медики, помощь пострадавшим оказывается на месте.

Очевидцы теракта на шоссе Стритгем рассказали BBC о том, что слышали три выстрела около 14:00 по местному времени, и увидели, как люди обращаются за помощью к медикам.

Напомним, в сентябре 2017 года на Лондонской станции метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника. Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица. Очевидцы говорили, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина получила травму ног.

Главред писал, что еще один теракт произошел в столице Британии в июне 2017 года — тогда в результате въезда фургона в толпу погиб один человек, водитель машины был задержан.