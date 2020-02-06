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"Блеф батьки": эксперт объяснил, как Путин "стукнет по лысому черепу" Лукашенко

6 февраля 2020, 14:56

Александр Лукашенко стремится быть суверенным автократом, считает Дмитрий Орешкин.

Путин, Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал недавнюю встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео.

По его словам, разговоры о возможности поставки в Беларусь газа и нефти из США и Норвегии являются попытками белорусского лидера создать более сильные переговорные позиции для будущих встреч со своим российским коллегой.

Он считает, что перед президентом РФ Владимиром Путиным стоит сложный вопрос – продолжать ли снабжать Беларусь бесплатной (либо дешевой) нефтью, получая при этом укрепление режима Лукашенко.

"Логика Путина в отношении Беларуси и Лукашенко понятна: Россия дает Лукашенко бесплатную нефть, а Беларусь за это входит в союзное государство, дабы Путин потом мог выступить "собирателем земель русских", чтобы за него голосовали", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Читайте также"Обречены": журналист спрогнозировал судьбу режимов Путина и ЛукашенкоПолитолог уверен, что Лукашенко стремится быть суверенным автократом: "Момент истины сейчас, действительно, наступает в том плане, что всем всё уже продемонстрировано: встреча с Помпео состоялась, стало понятно, что насчет нефти можно договориться, потому или Владимир Владимирович должен прогнуться и принять условия батьки, или Лукашенко уйдет в самостоятельное плавание. Конечно, это – блеф батьки. И Путин это понимает".

Орешкин предположил, что Путин к новой встрече с Лукашенко подготовил козыри, которые могут достаточно болезненно "стукнуть по лысому черепу его партнера по переговорам"

"Думаю, на этой встрече точно что-то произойдет, потому что сейчас нависло какое-то странное недружественное молчание на украинскую тему, оно сгустилось в российских средствах массовой информации – все чего-то ждут. Момент, действительно, судьбоносный, потому что Лукашенко срочно нужны деньги, чтобы бросить их белорусам, ведь летом будут выборы в Беларуси. Понятно, что выборы будут сфальсифицированы, как всегда, в пользу Лукашенко. Но ресурс фальсификаций – ограничен, как и у Путина: цифры можно пририсовать, а не нарисовать. А если народ озвереет, если людям хватит власти батьки по горло, если им не бросить копейку или не создать какую-то иллюзию будущего, то Лукашенко сложно будет справиться с ситуацией, и выборы могут быть проиграны или, как говорит батька, не получится выиграть их "изящно". Поэтому нужны деньги", - отметил политолог.

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"Какие-то деньги Лукашенко взял у китайцев, какие-то возьмет где-то еще. Но, конечно, он хотел бы слупить денег и с Владимира Владимировича… А у Путина другая задача – продавить Лукашенко под создание единого государства. Как именно он будет это делать, сказать сложно. Свою роль сыграет какой-то "кролик в шляпе", привезенный Путиным, что-то неожиданное", - добавил Орешкин.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал реакцию российской политики на недавний визит госсекретаря США Майка Помпео.

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