"Взасос целуются, а нас ругают": Лукашенко распек Москву из-за США

Александр Лукашенко и Майк Помпео / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что отношения официального Минска и Белого дома потеплели и жестко раскритиковал реакцию российской политики на недавний визит госсекретаря США Майка Помпео.

"В России озаботились. А что мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь!" — цитирует президента Беларуси Белта.

По словам Лукашенко, Минск резво начал налаживать отношения с "величайшей империей — ведущей страной мира".

"Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения", — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко устроил публичный скандал из-за проблем с доставки углеводородов из России в Беларусь "Нас поставили раком": из-за проблем с Россией и нефтью

