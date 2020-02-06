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Эксперт оценил голосование Сената США по импичменту Трампа

6 февраля 2020, 20:44

По мнению специалиста, триумфальные для Трампа результаты голосования Сената США по импичменту легко поддаются оценке.

Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

Эксперт-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин дал детальный комментарий оправданию президента США Дональда Трампа в рамках процесса об импичменте.

"Произошло то, о чем говорили многие. 85% республиканцев поддерживали и поддерживают Трампа, и сейчас они продемонстрировали свою абсолютную лояльность президенту", — заявил эксперт в беседе с порталом НСН.

По мнению Блохина, у демократов отсутствует реальный лидер, а их главная политическая задача на данный момент — полностью дискредитировать Трампа как президента.

Напомним, ранее Сенат США принял решение оправдать президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента. 

новости США импичмент Дональд Трамп
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