Аналитик раскрыл важные факты о Путине

Владимира Путина часто снабжают фальсифицированными сведениями, сообщил аналитик / Reuters

В Российской Федерации президенту Владимиру Путина часто передают фальсифицированную информацию.

Путин считает внутрироссийскую ситуацию не особо важной, рассказал доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей в интервью Обозревателю.

По его словам, для российского лидера гораздо важнее международные отношения и внешняя политика.

"Путина часто снабжают фальсифицированной информацией… Украина у него отнимает фактически столько же внимания, что и Россия. Этого плохо, лучше бы Путин занимался российскими делами", - заявил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что в РФ при власти находятся исключительно силовики, и это очень плохо для самой страны, для украинского государства, и для мира.

Напомним, российский оппозиционер Ольга Курносова прогнозировала, что Владимир Путин в 2020-м может уйти в отставку с поста президента России. Курносова полагает, что самый вероятный преемник Путина - заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.