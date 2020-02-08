Аналитик раскрыл важные факты о Путине

Президент РФ не считает внутрироссийскую ситуацию особо важной, поделился историк.
В Российской Федерации президенту Владимиру Путина часто передают фальсифицированную информацию.
Путин считает внутрироссийскую ситуацию не особо важной, рассказал доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей в интервью Обозревателю.
По его словам, для российского лидера гораздо важнее международные отношения и внешняя политика.
"Путина часто снабжают фальсифицированной информацией… Украина у него отнимает фактически столько же внимания, что и Россия. Этого плохо, лучше бы Путин занимался российскими делами", - заявил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что в РФ при власти находятся исключительно силовики, и это очень плохо для самой страны, для украинского государства, и для мира.
Напомним, российский оппозиционер Ольга Курносова прогнозировала, что Владимир Путин в 2020-м может уйти в отставку с поста президента России. Курносова полагает, что самый вероятный преемник Путина - заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.