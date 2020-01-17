Названы возможная дата отставки Путина и самый вероятный преемник

Владимир Путин может уйти в отставку в 2020-м, сказала Ольга Курносова / Reuters

Российский оппозиционер Ольга Курносова сообщила, что президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку даже в 2020 году.

Самый вероятный преемник Путина - заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев, рассказала политик Обозревателю.

По ее словам, в РФ пошла волна слухов, что президент может уйти в отставку раньше 2024-го (в этом году заканчиваются его президентские полномочия).

"…сегодня по-прежнему наиболее вероятной кандидатурой остается Дмитрий Медведев. То, что он ушел в отставку (с поста премьера - Ред.), не уменьшает вероятность, а наоборот увеличивает", - полагает оппозиционер.

Напомним, 15 января Владимир Путин подписал указ об отставке российского правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев. Позже президент уволил Медведева с поста премьера и назначил председателем Совбеза РФ.