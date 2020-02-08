"Е*учий совок": в России пенсионеры подрались из-за порошка

Распродажа порошка/ скриншот

В Российской Федерации произошла драка в супермаркете. Причиной стали скидки на стиральный порошок.

Отмечается, что цена была снижена до 99 рублей, что составляет примерно 38 гривен. В результате в торговых залах в городах Стерлитамак и Нефтекамск произошли драки между покупателями.

Объявленная акция в магазинах вызвали огромные очереди, а в одном из супермаркетов даже сломали рамку металоискателя.

В Стерлитамаке и Нефтекамске сеть супермаркетов объявила акцию "Стиральный порошок за 99₽" и бабки, естественно, не могли пропустить такую щедрость pic.twitter.com/McoeU4rCwf — Двач (@ru2ch) February 3, 2020

Стоит отметить, что пользователи социальной сети бурно отреагировали на происходящее: "Это мероприятие по ностальгии, кому хочется вернуться в СССР", "Меняют конституцию? Да насрать", "Конституция подождет, а вот порошок по 99 разберут", "То ли еще было бы за биг мак по 3 рубля", "Им просто не*уй заняться", "Я покупаю за 49р и без очереди! Бабки, где вы? У меня нет бабок!", "Гонки на бабках, родео, там, ну вы поняли. Можно билеты продавать", "Ддос-атака", "Видимо почту закрыли, они сюда пришли", "какой дурдом", "Бл*дский, е*учий, липкий совок!", "У кого-нибудь еще есть сомнения в правильности повышения пенсионного возраста?", "Бабок надо отправить штурмовать Кремль, за день завоюют", "Е*аные животные" и другие.

Как ранее сообщал Главред, в российском мегаполисе Санкт-Петербург заместитель завкафедры в Военно-медицинской академии Игорь Бойков устроил бесчинства на парковке