"Че, зря что ли в Сирии пробыл": неадекват в России погромил авто на парковке - видео

Момент дебоша / скриншот из видео

В российском мегаполисе Санкт-Петербург заместитель завкафедры в Военно-медицинской академии Игорь Бойков, устроил бесчинства на парковке - с криками: "Я в Сирии пробыл".

"Это Игорь Валерьевич Бойков, зам начкафедры ВМА, доктор наук, доцент. 12 декабря он пришел в паркинг ЖК "Кантемировский" и начал крушить тачки: поливать из пожарного шланга, мять борта, оторвал зеркало. Все это под крики: "Я — герой России, за них три месяца в Сирии пробыл"", — говорится в описании к видеозаписи инцидента.

По словам очевидцев происшествия, Бойков поливал из пожарного шланга машины, лупил ногами по их корпусам и, в конечном итоге, оторвал зеркала.В конечном итоге, дебошира скрутила полиция. Тот не скрывал своего имени и громогласно утверждал, что выйдет сухим из воды: "Я че, зря что ли в Сирии три месяца пробыл. Из-за этих, из-за них!".

Это Игорь Валерьевич Бойков, зам начкафедры ВМА, доктор наук, доцент. 12 декабря он пришёл в паркинг ЖК "Кантемировский" и начал крушить тачки: поливать из пожарного шланга, мять борта, оторвал зеркало. Всё это под крики, "я — герой России, за них три месяца в Сирии пробыл" pic.twitter.com/20BbidexL7 — Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) 14 декабря 2019 г.

Напомним, ранее в российскую глубинку в тайном порядке привезли очередную партию трупов путинских наемников из частной военной компании "Вагнера".