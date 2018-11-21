"Специально для Захаровой": СБУ раскрыла личности убитых в Сирии путинских наемников

Наемники ЧВК "Вагнер" / Канал "24"

Служба безопасности Украины обнародовала персональную информацию участников очередной группы наемников кремлевской частной военной компании "Вагнер", которые воевали на Донбассе и в Сирии.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Facebook сотрудниками пресс-центра спецслужбы.

"СБУ присоединяется к инициативе российского МИД, которое запустило флешмоб-плагиат #ИхТамНет. Под этим хештегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ЧВК Вагнера. Специально для (официального спикера МИД РФ) Марии Захаровой – фамилии №59, №60 и №61 российских "ихтамнетов", которые погибли в результате "пригожинского наступления" 7 февраля 2018 года в сирийском Дейр-эз-Зоре", − с неприкрытой иронией написал сотрудник СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ обнародовала имена уничтоженных в Сириии украинских наемников "Вагнера".