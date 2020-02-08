Стрельба в Таиланде: спецназ приступил к штурму торгового центра

Штурм ТЦ в Таиланде / twitter.com/djboych9

Правоохранители Таиланда приступили к штурму торгового центра, в котором военнослужащий удерживал заложников. На данный момент известно о 20 погибших в результате стрельбы.

По предварительным данным, бойцам спецназа удалось первый этаж торгового центра. Известно, что стрелок с заложниками находится на четвертом этаже.

Глава Минздрава Таиланда, доктор Анутхин Чанвиракун сообщил, что на данный момент известно о 31 раненном в результате нападения стрелка. Также он заверил, что донорской крови хватит всем пострадавшим.

"Однако если возникнет необходимость в дополнительной донорской крови, мы объявим об этом", — цитирует министра РИА Новости.

Как ранее сообщал Главред, Ссоциальная сеть Facebook удалила аккаунт таиландского капрала Джакрапанта Томма, который захватил заложников и устроил стрельбу в торговом центре