"Никто не сможет избежать смерти": таиландский стрелок оставил послание в Facebook

Стрелок из Таиланда / Telegram-канал Life Shot

Социальная сеть Facebook удалила аккаунт таиландского капрала Джакрапанта Томма, который захватил заложников и устроил стрельбу в торговом центре в городе Накхонратчасима в Таиланде.

Военнослужащий размещал сообщения в соцсети до и во время стрельбы. В частности, во время нападения он опубликовал на своей странице в Facebook пост с вопросом о том, должен ли он сдаться полиции. Также он опубликовал изображение пистолета с тремя обоймами и подписью "Никто не cможет избежать смерти".

Фото со страницы таиландского стрелка

В Facebook заверили, что любой контент, связанный с атакой, будет удален, передает Reuters. Также представители компании выразили соболезнования жертвам трагедии и их семьям.

Тем временем сам преступник и его заложники все еще находятся на четвертом этаже торгового центра Terminal 21. Спецназу удалось эвакуировать из ТЦ несколько сотен человек, которые находились на первом и втором этажах, передает телеканал Thai PBS. Людей выводили небольшими группами по 5 - 10 человек в течение почти полутора часов.

People leaving Thai shopping mall in panic as shooter takes hostages, kills 17 #koratshooting#กราดยิงโคราชhttps://t.co/aPul8azFczpic.twitter.com/hYUrcRyU7G — RT (@RT_com) February 8, 2020

Как сообщал Главред, 8 февраля военнослужащий в Таиланде сначала застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21 и открыл огонь по посетителям. По словам сослуживца стрелка, Томма украл из части не только автомобиль, но и целый арсенал оружия.

"У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомета и подствольного гранатомета, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы все не унес на себе", - рассказал он.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли уже 17 человек. Число пострадавших по приблизительным подсчетам – от 14 до 21.

На место инцидент привезли мать стрелка – она пытается уговорить его сдаться.