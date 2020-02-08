Стрельба в Таиланде: число жертв возросло - СМИ

Стрелок из Таиланда / Фото: Bangkok Post

Появились новые данные о стрельбе и захвате заложников в городе Накхонратчасима в Таиланде, где военнослужащий сначаа застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21 и открыл огонь по посетителям.

По предварительным данным, погибли уже 17 человек.

"17 погибших, 14 раненых", - передает местное издание Bangkok Times со ссылкой на чиновника из Минздрава Таиланда.

По другим данным, число пострадавших при стрельбе возросло до 21.

Shooting rampage in #Thailand:



- at least 17 killed

- several wounded

- shooter has taken hostages



Special forces readying to storm the building#koratshooting#กราดยิงโคราชhttps://t.co/1oJn0qCWVipic.twitter.com/umgkBeSaDD — RT (@RT_com) February 8, 2020

Известно, что военный захватил заложников – он удерживает примерно 16 человек на четвертом этаже торгового центра.

Полиция Таиланда в данный момент везет мать преступника к месту происшествия. Правоохранители надеются, что женщина сможет убедить его сдаться.

Как сообщал Главред, по предварительным данным, стрелка зовут капрал Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma). Он транслировал свои действия в торговом центре в Facebook Live и сделал селфи с винтовкой. Потом его страница в соцсети была отключена. В СМИ появилась информация, что стрелок уже устал стрелять по людям — "болит палец".

Напомним, вечером 2 февраля в центре Киева на улице Саксаганского произошло жестокое убийство. Погибшим оказался пластический хирург Андрей Сотник. Мужчина заходил в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего этого нападающий забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся. Смерть наступила еще до приезда кареты скорой помощи. По данным полиции, убийство Андрея Сотника было заказным, при этом киллер действовал не один.