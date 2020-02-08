"Болит палец": в Таиланде военный устроил кровавую бойню в торговом центре

Стрелок из Таиланда / Telegram-канал Life Shot

Жуткое ЧП произошло в субботу, 8 февраля, в Таиланде. Военнослужащий устроил стрельбу в торговом центре города Корат.

По данным издания Express, мужчина застрелил своего командующего и двух солдат, после чего начала стрелять по посетителям торгового центра Terminal 21. Отмечается, что свои действия стрелок транслировал в Facebook.

По данным издания The Mirror, в результате нападения погибли не менее 12 человек. При этом сообщается о большом количестве раненных. Кроме того, мужчина взял в заложники 21 человека и удерживает их на четвертом этаже здание. Сообщается, что стрелок вооружен винтовкой.

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok#Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15 — d-atis☠️ (@detresfa_) February 8, 2020

На место происшествия стягивают спецслужбы.

По предварительным данным, стрелка зовут Jakrapanth Thomma. В СМИ появилась информация, что стрелок уже устал стрелять по людям — "болит палец".

Как ранее сообщал Главред, в Мукачево произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.