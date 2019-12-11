Кровавая бойня в США: погибли коп и 5 гражданских

Стрельба в США произошла в Джерси-Сити / Фото twitter.com/hypervocal

В городе Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси произошла перестрелка, в результате которой погибли пятеро гражданских и один полицейский. Кроме того, еще трое копов получили ранения: один ранен в плечо, двое получили травмы от шрапнели.

Сообщается, что двое неизвестных забарикадировались в магазине и открыли стрельбу. Мотивы их действий пока что неизвестны. Стрельба длилась по меньшей мере в течение часа.

Власти Джерси-Сити не считают этот случай перестрелки террористической атакой. Полиция заблокировала территорию. В спецоперации принимают участие отряды спецназа, полиция штата и агенты ФБР, передает CNN.

Сообщается, что среди погибших есть двое подозреваемых, еще трех жертв стрельбы нашли в здании. Убитый полицейский стал жертвой засады - коп получил ранение в голову и скончался в клинике.

Напомним, 10 декабря в чешском городе Острава неизвестный устроил стрельбу в больнице. Сначала сообщалось, что погибли четыре человека, двое - тяжело ранены. Позже стало известно, что жертвами стрельбы стали шестеро людей.

Чешские правоохранители выследили автомобиль мужчины, который подозревался в том, что он открыл стрельбу в больнице города Острава. Однако, копам не удалось его задержать – подозреваемый выстрелил себе в голову.