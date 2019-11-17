В Калифорнии жертвами стрельбы стала целая семья

В результате перестрелки пять человек погибли, один получил ранения.
В США в городе Сан-Диего штата Калифорния пять человек из одной семьи погибли в результате перестрелки.
Как сообщает Associated press, без признаков жизни найдены три ребенка в возрасте трех, пяти и девяти лет.
Также в доме были обнаружены тела 29-летней женщины и 31-летнего мужчины. Живым найден 11-летний мальчик, которого госпитализировали. О состоянии ребенка ничего не сообщается.
Полицию на место трагедии вызвали родственники погибших, которые проживают по соседству. Очевидцы утверждают, что слышали ссору в доме, а затем звуки стрельбы. В доме полицейские обнаружили ружье. По предварительным данным, выстрелы осуществил кто-то из погибших взрослых.
Напомним, в Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи.
Как ранее сообщалось, 15 ноября в Балаклее в районе военного склада с боеприпасами произошли мощные взрывы, позже появилась информация о погибших саперах.