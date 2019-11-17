В Калифорнии жертвами стрельбы стала целая семья

Целая семья стала жертвой стрельбы в Калифорнии / Фото: Hayne Palmour / The San Diego Union-Tribune

В США в городе Сан-Диего штата Калифорния пять человек из одной семьи погибли в результате перестрелки.

Как сообщает Associated press, без признаков жизни найдены три ребенка в возрасте трех, пяти и девяти лет.

Также в доме были обнаружены тела 29-летней женщины и 31-летнего мужчины. Живым найден 11-летний мальчик, которого госпитализировали. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

Полицию на место трагедии вызвали родственники погибших, которые проживают по соседству. Очевидцы утверждают, что слышали ссору в доме, а затем звуки стрельбы. В доме полицейские обнаружили ружье. По предварительным данным, выстрелы осуществил кто-то из погибших взрослых.

Напомним, в Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи.

Как ранее сообщалось, 15 ноября в Балаклее в районе военного склада с боеприпасами произошли мощные взрывы, позже появилась информация о погибших саперах.