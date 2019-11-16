  1. Главная
  3. Украина

В Киеве в общежитии прогремел взрыв: есть погибшие

16 ноября 2019, 23:28

Смертельные ранения получили двое мужчин.

  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева
  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева
  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева
  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева

В Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи.

Как сообщает Эспресо ТВ, комната не была газифицирована, поэтому, по предварительным данным, причиной взрыва стала граната.

"По словам свидетеля, она вышла покурить и услышал "хлопок". Когда женщина заглянула в комнату, откуда услышала этот хлопок, то увидела, что два человека лежат на полу после взрыва", - сообщают журналисты.

В полиции Киева отметили, что сообщение о взрыве в общежитии поступило около 21:00.

"По адресу прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - информирует отдел коммуникации полиции Киева.

На месте инцидента работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 15 ноября в Балаклее в районе военного склада с боеприпасами произошли мощные взрывы, позже появилась информация о погибших саперах.

Позже стало известно, что город Балаклея "содрогнулся" из-за взрыва в районе военного склада твердотопливного двигателя к ракетам для зенитно-ракетного комплекса Куб.

погибшие взрыв новости Украины новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве в общежитии прогремел взрыв: есть погибшие». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:25
17 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Ерему и День сельского хозяйства
16 ноября, суббота
23:28
В Киеве в общежитии прогремел взрыв: есть погибшие Фото
23:01
В Словакии задержали украинцев с партией янтаря на полмиллиона евро
22:35
Укрзализныця добавила поезда на Новый год: известны направления
22:07
Собчак обвинили в экстремизме из-за слов о Крыме
21:45
"Бандитское похищение": адвокат рассказал о задержании банкира Гриценко
21:23
Кабмин снял ограничение на тарифы на отопление и горячую воду
21:05
"Дебилоид, а не дебил": в Сети распекли Милованова, признавшегося в курении марихуаны Видео
20:30
В Киеве замерзшие без отопления жители перекрыли дорогу
20:00
Порноактриса показала смачные прелести на сексуальных фото Фото
19:56
Смертельные взрывы в Балаклее: в ВСУ оценили угрозу для населения Видео
19:41
В СБУ озвучили причину задержания главы Укрэксимбанка
19:22
Трамп через людей Джулиани подталкивал Киев расследовать дело Байденов – CNN
19:04
Умерла легендарный хореограф Национальной оперы Украины
18:37
Опрос показал резкое снижение веры в Бога среди украинцев
18:24
"Серьезный конкурент": Польша закрывает рынок ЕС для украинской кукурузы
17:58
В Нацполиции создают институт капелланства: что это значит
17:54
Украина отправила буксиры для возвращения захваченных Россией кораблей – СМИ
17:29
В России скончался поэт, экс-редактор журнала Юность
17:24
Отвод войск на Донбассе: в Петровском засекли новые позиции боевиков
17:00
Стрижка шапочка, или под горшок – самая эффектная женская стрижка 2019 - 36 фото Фото
16:58
"Похищение" банкира: в СБУ рассказали о задержании главы правления Укрэксимбанка
16:47
Сенцов охарактеризовал Путина одним словом
16:35
Турборежим дает сбой: Разумков назвал причину
16:22
Сенцов объяснил, как Путин хочет сделать из Украины послушного пса
16:01
Неизвестные в Киеве похитили главу правления Укрэксимбанка – СМИ
16:00
Антитіла: состав и биография членов украинской группы
15:52
Потрясающие идеи и срывы в День студента 2019: что прочит гороскоп на завтра
15:45
Языковой омбудсмен: в Кабмине назвали кандидатуру вопреки результатам конкурса
15:40
"Черная дыра": названа дата остановки следствия по делам Майдана Видео
15:17
"Была бы жива...": поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку под Киевом Фото
14:50
В МВФ подстегнули Гончарука: ждут ускорения темпа реформ
14:45
Тайная встреча помощника Зеленского с лоббистом Трампа: появилось видео Видео
14:28
Lil Peep умер: вышел второй посмертный альбом Лил Пипа - 19 неизвестных песен Видео
14:17
В МИД России поставили условие возврата захваченных украинских кораблей
13:54
На Донбассе за неделю ранены и уничтожены 28 боевиков – разведка
13:35
"Луценко врет": бывший глава ГПУ назвал Йованович лгуньей и получил ответку
13:31
"Сборище педе*астов и аферистов": Кива оценил коллег по Раде
13:10
В Донецке фирма "утонула" в нечистотах: названа причина ЧП
12:50
Модный розовый маникюр: паутинка, нежный френч и маникюр омбре - 38 фото Фото
12:40
"Тревожная" Балаклея: подробности новых взрывов и возможная причина Видео
12:12
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит, какие блюда приготовить Видео
11:52
"Путин может умереть": Сенцов рассказал, когда Россия вернет Крым
11:22
"Заинтересованных было немало": известный политолог внезапно умер в поезде в России
11:01
"Зеленский сделает все": появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа - СМИ Видео
10:40
"Нас не ждут в ЕС и НАТО": Гордон "обличил" ложь украинских политиков
10:12
Сглаз от зависти: мистик назвал симптомы сглаза и как снять сглаз самостоятельно
09:44
"Дикое поле": Бессмертный дал совет по Донбассу
09:28
Суд Испании закрыл дело, фигурантом которого был Фирташ Видео
09:14
Известный российский поэт назвал себя политическим украинцем
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять