В Киеве в общежитии прогремел взрыв: есть погибшие

В Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи.

Как сообщает Эспресо ТВ, комната не была газифицирована, поэтому, по предварительным данным, причиной взрыва стала граната.

"По словам свидетеля, она вышла покурить и услышал "хлопок". Когда женщина заглянула в комнату, откуда услышала этот хлопок, то увидела, что два человека лежат на полу после взрыва", - сообщают журналисты.

В полиции Киева отметили, что сообщение о взрыве в общежитии поступило около 21:00.

"По адресу прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - информирует отдел коммуникации полиции Киева.

На месте инцидента работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 15 ноября в Балаклее в районе военного склада с боеприпасами произошли мощные взрывы, позже появилась информация о погибших саперах.

Позже стало известно, что город Балаклея "содрогнулся" из-за взрыва в районе военного склада твердотопливного двигателя к ракетам для зенитно-ракетного комплекса Куб.