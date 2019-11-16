"Тревожная" Балаклея: подробности новых взрывов и возможная причина

В Балаклее в пятницу мог взорваться двигатель к ракетам для зенитно-ракетного комплекса Куб, сообщили в Генштабе ВСУ / @suspilne.kharkiv

Город Балаклея Харьковской области в пятницу, 15 ноября, по предварительным данным, "содрогнулся" из-за взрыва в районе военного склада твердотопливного двигателя к ракетам для зенитно-ракетного комплекса Куб.

Взрывы в Балаклее привели не только к жертвам - был уничтожен грузовик, сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

В ведомстве уточнили, что инцидент, вероятно, произошел в 14:28 в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены к уничтожению. Мог загореться и взорваться двигатель к ракетам 3М9.

"15 ноября на специально оборудованном месте - площадке для хранения взрывоопасных предметов №4 - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов…", - отметили в Генштабе.

Напомним, 15 ноября в Балаклее в районе военного склада с боеприпасами произошли мощные взрывы, позже появилась информация о погибших саперах. В 2017-м в Балаклее на складе боеприпасов были взрывы и пожар, тогда тоже не обошлось без жертв.