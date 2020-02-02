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Кровавое убийство в Киеве: в Сети выложили видео

2 февраля 2020, 22:47

Камеры наблюдения зафиксировали момент убийства хирурга в центре столицы.

В сети появилось видео с места убийства / фото Нацполиции

В Сети выложили видео убийства в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника, которое произошло 2 февраля на улице Саксаганского в Киеве.

Ролик опубликовали в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Момент убийства удалось зафиксировать на одной из камер наблюдения.

Напомним, 2 февраля около 18:00 Андрей Сотник зашел в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего стрелявший забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся.

Ранее Главред писал, что вечером 2 февраля неизвестный открыл стрельбу в центре Киева. В результате нескольких выстрелов был убит мужчина 1977 года рождения. Преступник забрал у него "какой-то пакет" и скрылся с места происшествия. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, убитый работал пластическим хирургом в одной из частных клиник Киева. 

Позже правоохранители подтвердили смерть мужчины 1977 года рождения, а также заявили об открытии уголовного дела и проведении в Киеве спецоперации по поиску убийцы.

Отметим,  в ночь на воскресенье, 26 января, в Киеве в Гидропарке также произошла стрельба. В результате ранения получил один человек, он госпитализирован. По информации СМИ, около двух часов ночи возле Гидрозоны между двумя компаниями возникала перепалка. Конфликт закончился тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрели в лицо своему  оппоненту. После этого компания из трех человек кавказской внешности села в салатовый Lanos и скрылась с места инцидента, пишет Информатор. Полиция объявила по городу план Перехват. Lanos удалось остановить на проспекте Маяковского.

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