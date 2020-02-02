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В центре Киева произошло жуткое убийство - фото

2 февраля 2020, 20:23

В столице на улице Саксаганского застрелили мужчину. На месте работают правоохранители.

В столице произошло убийство /фото Шарий.net

В центре столицы на улице Саксаганского неизвестный устроил стрельбу. В результате нескольких выстрелов был убит мужчина. Преступник забрал у жертвы какой-то пакет и скрылся с места происшествия.

Как пишет "Вартови.Еспресо", мужчина от полученных ранений скончался на месте.

К месту происшествия прибыли несколько патрулей полиции, следственно-оперативная группа, медики скорой. Сейчас они проводят обход территории и опрос возможных свидетелей.

В Киеве произошло убийство / фото Шарий.net
В Киеве произошло убийство / фото Шарий.net
На Саксаганского убили мужчину / фото полиция Киева
На месте стрельбы работает полиция / фото полиция Киева
Место стрельбы в Киеве /фото Нацполиция

Как пишет корреспондент "Шарий.нет", был застрелен местный житель 1977 года рождения. Полиция подтвердила, что застреленного звали Альберт Николаевич, но пока что не разглашает фамилию потерпевшего и детали стрельбы.

Указывается, что на место происшествия приехало приблизительно 15 нарядов полиции, следственно-оперативная группа и скорая. Правоохранители проводят следственные действия. К дому, возле которого произошла стрельба, пропускают только жильцов, проверяя паспорта.

Как написал в Сети экс-нардеп Игорь Мосийчук, застреленный работал пластическим хирургом в одной из клиник Киева.

Ранее Главред писал, что  ночь на воскресенье, 26 января, в Киеве в Гидропарке также произошла стрельба. В результате ранения получил один человек, он госпитализирован. По информации СМИ, около двух часов ночи возле Гидрозоны между двумя компаниями возникала перепалка. Конфликт закончился тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрели в лицо своему  оппоненту. После этого компания из трех человек кавказской внешности села в салатовый Lanos и скрылась с места инцидента, пишет Информатор. Полиция объявила по городу план Перехват. Lanos удалось остановить на проспекте Маяковского.

новости Киева убийство стрельба
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