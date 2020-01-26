Стрельба в Киеве: в Гидропарке подстрелили мужчину

У пострадавшего диагностировали ранение челюстно-лицевой области / ФАН

В ночь на воскресенье, 26 января, в Киеве на территории Гидропарка произошла стрельба. В результате ранения получил один человек, он госпитализирован.

Около двух часов ночи возле Гидрозоны между двумя компаниями возникала перепалка. Конфликт закончился тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрели в лицо своему оппоненту. После этого компания из трех человек кавказской внешности села в салатовый Lanos и скрылась с места инцидента, пишет Информатор. Полиция объявила по городу план Перехват. Lanos удалось остановить на проспекте Маяковского. Однако, в салоне был только водитель.

У пострадавшего в результате стрельбы в Киеве мужчины медики диагностировали ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали в больницу.

На данный момент правоохранители устанавливают подробности инцидента.

Напомним, 23 декабря 2019 года в столичном Гидропарке уже произошла стрельба. Погиб мужчина – им оказался киевский бизнесмен. Медики пытались спасти мужчину, однако от полученных ран он умер на месте.

22 января в Запорожье также произошла стрельба. Буйный посетитель подстрелил собственника одного из ресторанов. Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.