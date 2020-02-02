Проводится спецоперация: в полиции рассказали подробности убийства в центре Киева

В Киеве произошло жуткое убийство. Полиция открыла дело/ фото Нацполиции

В полиции подтвердили информацию СМИ о том, что в столице на Саксаганского произошло кровавое убийство. В данный момент проводится спецоперация.

Как пишет пресс-служба ведомства, около 18:00 в воскресенье, 2 февраля, поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Личность погибшего установлена, это киевлянин 1977 года рождения.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщил в полиции Киева.

Ранее Главред писал, что вечером 2 февраля неизвестный открыл стрельбу в центре Киева. В результате нескольких выстрелов был убит мужчина 1977 года рождения. Преступник забрал у него "какой-то пакет" и скрылся с места происшествия. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, убитый работал пластическим хирургом в одной из частных клиник Киева.

Отметим, в ночь на воскресенье, 26 января, в Киеве в Гидропарке также произошла стрельба. В результате ранения получил один человек, он госпитализирован. По информации СМИ, около двух часов ночи возле Гидрозоны между двумя компаниями возникала перепалка. Конфликт закончился тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрели в лицо своему оппоненту. После этого компания из трех человек кавказской внешности села в салатовый Lanos и скрылась с места инцидента, пишет Информатор. Полиция объявила по городу план Перехват. Lanos удалось остановить на проспекте Маяковского.