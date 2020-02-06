Убийство пластического хирурга в Киеве: в полиции рассказали новые подробности

Андрей Сотник был убит вечером 2 февраля / скриншот

Убийство Андрея Сотника – известного пластического хирурга из Донецка – было заказным, при этом киллер действовал не один. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, киллера, который, вероятно, лично даже не знал свою жертву, подвозил к месту совершения преступления водитель – он является пособником убийства.

"Мы изучаем вопрос его (Сотника, – Главред) финансового состояния, его долговых отношений. Мы считаем, что это было заказное убийство (…) Мы будем искать всех", –сказал Геращенко ТСН.

Кроме того, известно, что в полиции рассматривают сразу несколько версий убийства Сотника. Первая связана с его связями в Донецке, а вторая - с его финансовой деятельностью. Сотник якобы давал пациентам в долг деньги на покупку имплантантов и дорогих препаратов.

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Напомним, вечером 2 февраля в центре Киева на улице Саксаганского произошло жестокое убийство. Погибшим оказался пластический хирург Андрей Сотник. Мужчина заходил в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего этого нападающий забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся. Смерть наступила еще до приезда кареты скорой помощи.