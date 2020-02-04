Расстрел пластического хирурга в центре Киева: соседи раскрыли важные детали

Убитый пластический хирург Андрей Сотник

Застреленный в центре Киева пластический хирург Андрей Сотник в основном он выполнял реконструктивные операции, рассказали его коллеги.

Они подчеркнули, что не верят в то, что убить хирурга могли из-за неудачной операции, о чем судачат в Сети.

"Занимался инъекциями, то есть косметическими процедурами. Был более известен среди косметологов. Это были послерубцовые деформации, какие-то там восстановления ушной раковины. То есть, как травматолог он имел в этом опыт", – сообщил ТСН еоллега Сотника Роман Левицкий.

В то же время полиция продолжает поиски неизвестного, который вечером застрелил мужчину во дворе многоквартирного дома на улице Саксаганского.

В материале подчеркивается, что вероятно, убийца знал, когда погибший должен был вернуться домой.

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Соседи утверждают, что незадолго до того, как услышали выстрелы, видели около подъезда двух мужчин, которые как будто ждали кого-то.

"Два парня, туда-сюда ходили. Это было пять часов вечера", - рассказала жительница дома.

Напомним, правоохранители открыли уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) УК по факту убийства в Киеве и проводят спецоперацию по поиску убийцы.