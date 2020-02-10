"Вирус в Ухане адский": из Китая срочно эвакуируют украинцев

Украина эвакуирует граждан из Уханя / Фото Reuters

Власти Украины приняли решение вывезти украинцев из провинции Хубэй - эпицентра распространения коронавируса, который ранее переименовали.

По информации, Кабмин дал такое распоряжение в связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй коронавируса 2019-nCoV.

С этой целью 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс, сказано в сообщении посольства Украины в Китае.

Отметим, в Сети тем временем обсуждают, почему коронавирус убивает в большинстве своем только в Китае и почему его нет в России.

"Да внутри Китая он такой адский только в эпицентре. не известно ни одной смерти того кто заразился в не вухана. Хз почему может еще будет. ну пока так", - обратил внимание Владимир Кобзев.

"Ну не может вирус жить в организме, отравленном пальмовым маслом. Не выдерживает он такого экстрима", - считает Александр Кулагин.

"Верно глаголишь, Роза, ибо вирус на всю страну могут исследовать только в Новосибирске, остальные заболевшие расияне если и сдохнут, то от ОРВИ и приема Арбидола", - убежден некий пользователь Сети.

Читайте такжеПервый случай "некитайской смерти": в Ухане от коронавируса умер американецНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро 10 февраля в Китае зарегистрировано более трех тысяч новых случаев заражения китайским коронавирусом. Таким образом, число заболевших перевалило за 40 тысяч.

Также стало известно, что коронавирус подтвержден у 40 535 человек, в том числе у 36 - в Гонконге, 10 - в Макао и 18 - в Тайване.

Кроме того, от китайского коронавируса умерли уже 910 человек – зафиксировано почти сто новых смертей. Успешно побороли заболевание 3350. Большинство смертей зафиксированы в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки болезни.