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Политолог сказал, какой человек станет президентом России после Путина

11 февраля 2020, 11:05

Если нынешний лидер РФ останется при власти, должность президента будет чисто технической, считает эксперт.

Политолог спрогнозировал, что новым президентом РФ после Владимира Путина наверняка будет человек, который сейчас ничем особенным не выделяется - Путин новости
Новым президентом России после Владимира Путина наверняка будет человек, который сейчас ничем особенным не выделяется, спрогнозировал политолог / Reuters

В Российской Федерации после Владимира Путина новым президентом наверняка будет человек, который сейчас ничем особенным не выделяется.

Если Путин останется при власти, должность президента будет чисто технической, и править, по сути, все равно будет нынешний глава РФ, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата на Главреде.

Собеседник подчеркнул, что кадровая политика лидера России принципиально непредсказуема. 

"Кто мог бы вообразить, что премьером станет Мишустин (Михаил Мишустин - Ред.)? Да никто. Так и 10-12 лет назад все спорили, кто будет премьер-министром - Дмитрий Медведев (зампредседателя Совбеза РФ - Ред.) или Сергей Иванов (постоянный член Совбеза - Ред.)…", - сказал он.

Эксперт добавил, что они боролись друг с другом, использовали журналистские сливы, а президент взял и, как кролика из шляпы, достал Михаила Фрадкова.

Читайте такжеЭкс-советник назвал близких людей Путина: у кого наилучшие шансы стать преемником"А ведь никому даже в голову не приходило рассматривать в роли премьера Фрадкова… Хотя какая разница, какая у премьера фамилия…, если этот премьер чисто технический", - отметил политолог.

По словам Орешкина, поэтому нет смысла гадать, кто будет следующим президентом.

"…при Путине это будет чисто техническая должность. Или президентом будет Путин, или функции президента будут урезаны, но править, по сути, все равно будет Путин, а в этом случае совершенно неважно, какая будет фамилия. Гадать бессмысленно. Но наверняка это будет человек, который ничем особенным сейчас не выделяется", - заявил эксперт.

Напомним, российский оппозиционер Ольга Курносова прогнозировала, что Владимир Путин может покинуть пост президента РФ в 2020-м. Политик полагает, что самый вероятный преемник Путина - Дмитрий Медведев.

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