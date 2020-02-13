Путин категорично высказался о родителях №1 и №2

Владимир Путин категорично против появления в России родителей №1 и №2 / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин категорично высказался о возможности появления в стране родителей №1 и №2.

Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в российскую конституцию заявил, что во время его президентства в РФ не будет родителей №1 и №2, пишет ТАСС.

По словам главы государства, при нем в России будут "папа" и "мама".

Глава государства полагает, что идея защищать традиционную семью - правильная сама по себе.

"Что касается родителя номер 1 и родителя номер 2… пока я президент, у нас (такого - Ред.) не будет…", - заявил российский лидер.

Напомним, 21 января Владимир Путин внес в Госдуму проект, которым предусмотрено внесение поправок в конституцию России. Эксперты считают, что при помощи изменения конституции Путин хочет остаться у власти.