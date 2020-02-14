Следом за Помпео: в Украину едет новый чиновник из Госдепа США

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Глава одного из департаментов Государственного департамента США приедет с визитом в Украину. Так, Киев посетит координатор Госдепа США по вопросам противодействия терроризму Нейтан Сейлс.

По данным посольства США в Украине, визит Сейлоса запланирован на 16 февраля. Планируется, что он проведет дополнительные встречи о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму.

Кроме того, в пятницу, 14 февраля, Сейлс вместе с госсекретарем Майком Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и присоединится к круглому столу по вопросам безопасности человека в Сомали.

Как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт на Донбассе.