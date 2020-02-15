Китайский вирус-убийца унес жизни 1523 человек: число зараженных пугает

Коронавирус убил 1523 человек / Reuters

По состоянию на утро субботы, 15 февраля, число умерших от заражения коронавирусом в Китае достигло 1523 человек.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число инфицированных составило 66 492 человека.

Также стало известно, что в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй, 54,4 тысячи человек заразились, 1457 умерли, 4774 выздоровели.

Показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,29%, по Хубэю — 2,67%.

Отметим, в соцсетях коронавирус активно обсуждают.

"В ответ на заявление ВОЗ о стабилизации ситуации, вирус за день увеличил количество зараженных на 30%", - обратил внимание Андрей Погребняк.

"Пока что вирус стабилизирует народонаселение", - добавил другой пользователь Сети.

"Не удивлюсь, если коронавирус спровоцирует трудовую революцию что приведет к всплеску автоматизации ручного труда и мировую отвязку от Китая. Как бы Китай не пытался казаться сверхдержавой, всё его величие держится на дешевой, монотонной, рабской силе", - пишет пользователь Сети.

"— Семён Маркович,и шо вы без маски ? Не боитесь заразиться коронавирусом?

— Фима, мине 75 лет, у мине гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция,шо если в организм попадёт коронавирус, он таки станет в очередь!", - рассказал анекдот пользователь Сети.

Напомним, ранее сообщалось, в Китае пошли на новые меры для сдерживания распространения нового коронавируса – Covid-2019.",

В китайской столице Пекине для всех прибывших ввели двухнедельный карантин, пишет Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Пока неизвестно, будет ли нововведение касаться граждан других государств.

"…все те, кто вернулся в Пекин, должны оставаться дома или подчиняться групповому наблюдению в течение 14 дней после прибытия…", – говорится в документе.

Власти отметили, что людям, которые откажутся от мер контроля и профилактики, грозит наказание.