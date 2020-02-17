Многие вымрут: ученые шокировали прогнозом на ближайшие 50 лет

Климатологи сообщили, что многие животные вымрут через 50 лет / russellhylton.blogspot.com

Из-за глобального потепления и изменения климата ученые сделали жуткий прогноз - к 2070 году с лица земли в мире исчезнуть около трети животных и растений.

Главным фактором, который влияет на выживаемость популяций животных и растений исследователи считают максимальную дневную летнюю температуру, пишет CBC.

Ученые обнаружили, что около 44% изучаемых видов животных вымирали в отдельных ареалах, если максимальная температура там повышалась более чем на 0,5 °C. Рост температуры на 2,9 °C и выше, по их словам, приводил к локальному исчезновению 95% видов.

Ученые также напомнили, что январь 2020 года стал самым жарким за 141 год наблюдений, а последнее десятилетие – самым жарким за все время учета. Кроме того, климатологи полагают, что 2020 год "с большой вероятностью войдет в число пяти самых теплых лет в истории".

В самой большей зоне риска находятся животные и растения, которые обитают в тропиках. Скорость исчезновения растений и животных будет напрямую зависеть от того, насколько быстро нагревается планета.

"Если мы будем придерживаться Парижского соглашения по климату, то к 2070 году можем потерять около 20% видов растений и животных. Однако более сильное потепление может привести к исчезновению свыше трети или даже половины всех видов животных и растений", – заключил профессор Аризонского университета Джон Винс.

Глобальное потепление в Украине

Ранее Главред писал, что эксперт и заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала, какие выгоды может получить наша страна от глобального потепления уже в ближайшем будущем.

"В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление", — рассказала она.По мнению Краковской, глобальное потепление однозначно повлияет на уровень осадков, которые выпадают в Украине в разное время года.

Также напомним, глобальные изменения климата отразятся на погодных условиях в Украине, заявила Светлана Краковская.

По ее прогнозу, в ближайшее время, в отдельные годы зимы в Украине будут морозными и снежными, в то же время количество теплых зим станет увеличиваться. Она также предупредила, что количество осадков в Украине останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон.