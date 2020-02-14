Эксперт рассказала, как повлияет на Украину глобальное потепление

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Украина может получить свои преимущества от глобального потепления уже в ближайшие годы.

Такое мнение высказала эксперт и заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Светлана Краковская, сообщают Факты.

"В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление", — рассказала она.

По мнению Краковской, глобальное потепление однозначно повлияет на уровень осадков, которые выпадают в Украине в разное время года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что последствия глобального потепления могут жестко ударить по Украине. В частности, страна может потерять более миллиона гектаров земель, а Крым может скрыться под водами морей. Именно так утверждала координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив Экодия Евгения Засядько.